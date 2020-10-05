Столичные ученые разработали детектор солнечных частиц для защиты от радиации

Фото: zanauku.mipt.ru
Ученые Московского физико-технического института разработали детектор солнечных частиц, нужный для улучшения защиты космических кораблей и космонавтов от радиации. Об этом говорится на сайте МФТИ.
"Прибор способен улавливать протоны и электроны с кинетическими энергиями 10-100 МэВ и 1-10 МэВ соответственно. Они составляют основную часть потока высокоэнергетичных частиц от Солнца", – сообщили в пресс-службе.
При помощи данной разработки, по словам научных специалистов, получится изучить природу солнечных вспышек. "Наиболее многочисленными частицами являются электроны и протоны. Также есть и более тяжелые ядра от гелия до железа, но в гораздо меньших количествах. Согласно современным представлениям, потоки частиц делятся на две основные группы", – сказали исследователи.
По словам столичных ученых, все еще остаются без ответа фундаментальные вопросы. В частности, неизвестно, каким образом ускоряются частицы в импульсных и длительных солнечных вспышках.
"Прибор состоит из нескольких полистироловых дисков, подключенных к фотодетекторам. Проходя через слои полимера, частица теряет часть кинетической энергии, которая переходит в световую. Этот свет улавливается кремниевым фотодетектором, и сигнал анализируется компьютером", – отметили в МФТИ.
Так, данный детектор изготовили в Институте ядерных исследований РАН.
Ранее в России представили прибор, обнаруживающий людей под завалами по их дыханию. Новинку разработали ученые Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций.
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