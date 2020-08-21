Астрофизики научились точно предсказывать солнечные вспышки

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Японские ученые создали первый физический метод предсказания мощных вспышек на Солнце, сообщает издание Science.
Астрофизики из Нагойского университета разработали физическую модель, назвав ее Каппа-схемой (К-схема). Она основана на теории двухдуговой магнитогидродинамической (МГД) неустойчивости, вызванной магнитным пересоединением.
Ученые считают, что с помощью пересоединения силовых линий магнитного поля можно сформировать двойное дуговое магнитное поле и спровоцировать начало солнечной вспышки.
По мнению специалистов, солнечные вспышки возникают в тот момент, когда силовые линии магнитного поля сливаются в одну большую петлю. Ученые уточнили, что такое может произойти при ударе о поверхность одиночной космической частицы.
"В некоторых местах на горе небольшая подвижка может спровоцировать сход лавины, но в других местах это вызовет только образование трещины. Мы реализуем нашу теорию, чтобы вычислить, сколько магнитных пересоединений в определенном месте необходимо, чтобы возникла солнечная вспышка", – рассказал руководитель исследования Каньи Кусано.
Новый метод прогнозирования использует спутниковые изображения для обнаружения места на Солнце с созданными условиями для магнитных пересоединений и солнечных вспышек. Данная модель была протестирована на 200 регионах Солнца в период их активности.
В начале июня в NASA рассказали, что обсерватория солнечной динамики зафиксировала мощную вспышку на Солнце. Подобных вспышек не было с октября 2017 года. Зафиксированная вспышка была классифицирована как всплеск излучения M-класса (средняя из больших).
Ученые отметили, что появление вспышек и пятен на Солнце может говорить о начале нового солнечного цикла, после чего всплесков излучений становится все больше. Однако отследить их количество и ход солнечного цикла ученые могут лишь через несколько месяцев.
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