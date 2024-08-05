Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

05 августа, 22:18

Наука

Директор ИКИ РАН Петрукович: завершилась девятая Летняя космическая школа

Фото: телеграм-канал "Летняя Космическая Школа"

Российский ученый-физик, специалист в области космической плазмы и директор Института космических исследований РАН Анатолий Петрукович прочитал лекцию о взаимодействии Солнца и Солнечной системы на площадке института, где завершилась девятая Летняя космическая школа, передает Агентство "Москва".

"ИКИ РАН с удовольствием сотрудничает в организации Летней космической школы. Для института важно знакомить со своей деятельностью широкую общественность, привлекать молодежь в науку. А гостям – интересно познакомиться с реальной жизнью крупной научной организации", – сказал он.

Как рассказали организаторы, участники встречи даже занесли его метафору "В других планетных системах иногда планеты-гиганты хулиганят" в специальный цитатник Летней космической школы.

Всего девятидневный космический интенсив прошли свыше 170 старшеклассников, студентов и взрослых любителей космонавтики. Было организовано восемь секций, среди которых нашлось место и гелиофизике, и баллистике, и даже космической медицине.

Участники выбрали наиболее близкую им секцию и программу, включающую в себя лекции, семинары, исследования и мастер-классы. К примеру, участники секции "Космической связи" своими руками собрали антенны и приняли с их помощью сигнал метеорологических спутников, а в "Научной журналистике" взяли интервью у Анастасии Ленковой, дублера первой белорусской девушки-космонавта.

Летчик-космонавт Антон Шкаплеров ранее рассказывал, что именно благодаря столичным специалистам создаются важные космические продукты. Так, на столичном кабельном заводе производят кабели для бортовых компьютерных сетей.

Читайте также


наука
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика