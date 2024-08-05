Директор ИКИ РАН Петрукович: завершилась девятая Летняя космическая школа

Фото: телеграм-канал "Летняя Космическая Школа"

Российский ученый-физик, специалист в области космической плазмы и директор Института космических исследований РАН Анатолий Петрукович прочитал лекцию о взаимодействии Солнца и Солнечной системы на площадке института, где завершилась девятая Летняя космическая школа, передает Агентство "Москва".

"ИКИ РАН с удовольствием сотрудничает в организации Летней космической школы. Для института важно знакомить со своей деятельностью широкую общественность, привлекать молодежь в науку. А гостям – интересно познакомиться с реальной жизнью крупной научной организации", – сказал он.

Как рассказали организаторы, участники встречи даже занесли его метафору "В других планетных системах иногда планеты-гиганты хулиганят" в специальный цитатник Летней космической школы.

Всего девятидневный космический интенсив прошли свыше 170 старшеклассников, студентов и взрослых любителей космонавтики. Было организовано восемь секций, среди которых нашлось место и гелиофизике, и баллистике, и даже космической медицине.

Участники выбрали наиболее близкую им секцию и программу, включающую в себя лекции, семинары, исследования и мастер-классы. К примеру, участники секции "Космической связи" своими руками собрали антенны и приняли с их помощью сигнал метеорологических спутников, а в "Научной журналистике" взяли интервью у Анастасии Ленковой, дублера первой белорусской девушки-космонавта.

Летчик-космонавт Антон Шкаплеров ранее рассказывал, что именно благодаря столичным специалистам создаются важные космические продукты. Так, на столичном кабельном заводе производят кабели для бортовых компьютерных сетей.

