Футуролог рассказал, когда родители смогут выбирать "дизайн" детей

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Член президиума Совета по внешней оборонной политике, глава представительства Singularity University в Москве, футуролог Евгений Кузнецов рассказал, когда редактирование генома человека станет трендом, сообщает РИА Новости.

"Это чрезвычайно мощный инструмент, который можно использовать как для лечения редких болезней и продления жизни, так и для дизайна детей, например выбора цвета глаз. Совершенно непонятна ни этическая, ни медицинская сторона этого вопроса, но ящик Пандоры открыт", – сказал специалист.

Он также отметил, что в Китае уже создавались "редактированные" дети. Примерно через 20 лет подобные изменения могут набрать высокий уровень популярности.

Кузнецов уточнил, что такая услуга будет не всем по карману и будет реализована только в высокоразвитых странах.

"Может быть, это будет просто дорого и доступно только отдельным категориям граждан или обществам, а возможно, будет приводить к каким-то генетическим последствиям", – заключил он.

Ранее ученые из Австралии придумали технологию печати костей внутри человека. Нужный фрагмент кости можно просто напечатать прямо поверх повреждения, и он со временем станет точно такой же костной тканью, как и остальные.