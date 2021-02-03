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Австралийские ученые придумали технологию печати костей внутри человека

Биоинженеры научились печатать кости внутри организма: совсем как в фильме "Пятый элемент"
наука

Ученые из Австралийского университета Нового Южного Уэльса в Сиднее придумали технологию, благодаря которой нужный фрагмент кости можно просто напечатать прямо поверх повреждения и он со временем станет точно такой же костной тканью, как и остальные. Станет ли эта технология прорывом в медицине и как скоро выращивание костей станет плановой операцией – разбирался наш научный обозреватель Николай Гринько.

Фото: unsw.edu.au

В 1997 году на экраны вышел фильм Люка Бессона "Пятый элемент". В нем была сцена воссоздания главной героини Лилу, от которой после взрыва космолета осталась только кисть руки. По сюжету ученые расшифровали ДНК и напечатали новое тело с помощью устройства, которое сегодня мы бы назвали биологическим 3D-принтером. Тогда, 24 года назад, подобные технологии казались нереализуемой фантастикой. Но к сегодняшнему дню и геном человека уже расшифрован, и биопринтеры научились печатать живые органы, хоть пока и в качестве эксперимента. Медицинский хай-тек развивается очень быстро, и буквально на днях исследователи научились печатать новые кости прямо в организме.

При сложных переломах или некоторых болезнях пациенту требуется заменить участок какой-нибудь кости. Для этого сегодня используют трансплантацию: фрагмент кости берут из другой части тела и вживляют в поврежденный участок.

Передовые клиники сегодня уже используют 3D-принтеры для восстановления костей: в требуемом месте печатают трехмерный каркас из экспериментальных материалов, и здоровые клетки из прилегающей костной ткани со временем мигрируют на новое место. Сам каркас после этого растворяется и выводится из организма. Весть процесс довольно медленный и занимает много времени. Австралийские исследователи создали новый материал для печати: биогель на основе фосфата кальция, в который предварительно интегрируются живые костные клетки пациента.

Гель доставляется к месту "ремонта" медицинским принтером и сразу же начинает затвердевать, буквально через несколько минут превращаясь в костеподобную структуру.

Фото: unsw.edu.au

Ее прочность уже на этом этапе достаточно велика, хотя и меньше, чем у настоящих костей. Интегрированные в нее клетки начинают воспроизводство, причем биогель они используют в качестве строительного материала, и со временем вся искусственная структура заменяется живыми клетками.

Еще один плюс метода заключается в том, что раньше каркас для клеток приходилось печатать заранее, предварительно отсканировав поврежденную кость, и лишь потом имплантировать в организм. Мало того, для этого использовались высокотемпературные печи и высокотоксичные химикаты. Теперь же можно печатать "заплатку" прямо в теле пациента, буквально выстраивая послойно новую кость.

Технология пока не опробована на людях, сейчас она проходит стадию экспериментов на лабораторных животных. Но биоинженеры говорят, что эксперименты проходят с абсолютно предсказуемыми и обнадеживающими результатами и причин, по которым биогель нельзя было бы применять в человеческом организме, пока не выявлено.

Человечество всегда мечтало научиться ремонтировать свои тела. Медицина прошла долгий путь – шаманство, лечебные травы, фармакология, хирургия, биоинженерия… Каким будет следующий этап, мы пока не знаем, но если фильм 1997 года смог предсказать сегодняшние технологии (пусть и в очень приближенном виде), то, вероятно, и сегодняшнее кино тоже можно использовать в качестве прогноза. Включите любой свежий фантастический фильм и узнаете, что нас ждет лет через двадцать. Конечно, на путешествия во времени и чтение мыслей особенно не надейтесь. Хотя…

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Гринько Николай

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