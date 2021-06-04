Рогозин рассказал свой любимый анекдот

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев
Руководитель "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин на ПМЭФ-21 рассказал в беседе с РИА Новости один из своих любимых анекдотов на космическую тему.
При этом он подчеркнул, что раньше был хорошим рассказчиком и знал внушительное количество анекдотов, так что выбрать любимый непросто.
По сюжету анекдота первый в мире космонавт Юрий Гагарин после завершения легендарного полета попадает на прием в Кремль. За обеденным столом с одной стороны от него оказывается Никита Хрущев, с другой – патриарх. Первым задает вопрос Хрущев.
"Юра, ты там был, ты что-то видел?", а он говорит: "Угу". "Юра, никому не рассказывай". "Святейший" тоже спрашивает: "Юра, ты там был, ты что-то видел?", он отвечает отрицательно, "Юра, никому не рассказывай!" – закончил анекдот глава "Роскосмоса".
Рогозин добавил, что работа оставляет мало места для шуток, хотя ситуации порой возникают анекдотические, но не всегда смешные.
"Поэтому стараемся поменьше шутить, побольше двигаться вперед", – заключил руководитель госкорпорации.
Ранее летчик-космонавт СССР Борис Волынов рассказал, что Гагарин сам всегда умел разрядить обстановку. Так, однажды после сложной тренировки, когда все усталые ехали в автобусе, первый космонавт рассказал мужской хулиганский анекдот, который позволил разрядить обстановку.
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