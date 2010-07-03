Средняя продолжительность жизни выросла до 72 лет

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Средняя продолжительность жизни в мире с начала века выросла на 5,5 лет – с 66,5 до 72 лет, говорится в ежегодном докладе "Мировой статистики здравоохранения", опубликованном Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), сообщает РИА Новости.

При этом женщины живут дольше мужчин. Продолжительность жизни зависит от материального достатка человека и уровня жизни в стране.

В странах с низким уровнем жизни люди живут в среднем на 18 лет меньше. По данным ВОЗ, мужчины, столкнувшись с той же болезнью, реже обращаются к врачу, чем женщины.

В частности, это касается ВИЧ и туберкулеза. При этом у мужчин больше шансов умереть от незаразных заболеваний. Количество суицидов среди мужчин в 2016 году было на 75% выше, чем среди женщин.

Ранее американские ученые заявили, что нарушение баланса веществ в организме человека в результате неправильного питания является одной из основных причин развития тяжелых заболеваний и преждевременной смерти.