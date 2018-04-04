Стало известно, когда предки человека встали на ноги

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Американские ученые выяснили, что предки человека начали ходить на двух ногах более четырех миллионов лет назад.

Исследователи пришли к такому выводу, проанализировав останки скелета Ардипитекуса рамидуса возрастом до 4,4 миллиона лет, сообщает "Газета.ру".

До сих пор в общепринятой теории антропогенеза считалось, что человек прямоходящий появился в период от 1,4 миллиона до 500 тысяч лет назад. Открытие ученых подтверждает, что способность ходить на двух ногах развивалась вместе с другими способами перемещения человека.

"Работа отбрасывает старые представления об эволюции. Старая картинка, которая показывает эволюцию от полусидящего создания до человека, как мы смогли выяснить, оказывается неверной", – заявил один из исследователей Герман Понтцер.

По его словам, существуют доказательства того, что древние люди могли хорошо ходить и лазать одновременно.

Ранее на востоке Марокко удалось обнаружить древнейшие в Африке следы ДНК человека.