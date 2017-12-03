Москвичи увидят суперлуние в ночь на 4 декабря

Фото: ТАСС/Дмитрий Рогулин

Москвичи смогут увидеть увидят суперлуние в ночь на 4 декабря. В это время Луна подойдет к Земле на минимальное расстояние за 2017 год — 357 495 километров.

Как сообщили в пресс-службе Московского планетария, декабрьское суперлуние 2017 года можно наблюдать с вечера 3 декабря до утра 4 декабря, то есть всю ночь над южным горизонтом, при условии ясной безоблачной погоды. Красивая картина ожидает наблюдателей ближе к полуночи − в полночь Суперлуна будет находиться высоко над созвездием Ориона, недалеко от яркой звезды Альдебаран.

При этом астрономы отмечают, что хотя естественный спутник Земли в этот момент будет выглядеть на 14 процентов больше и на 30 процентов ярче, чем при прохождении наиболее удаленной точки.

Ранее сообщалось, что москвичи не смогут понаблюдать за суперлунием 3 декабря, так как этому помешает облачная погода, заявила главный специалист столичного Метеобюро Татьяна Позднякова.

Главный специалист Москвы по профилактической медицине Нана Погосова рассказала, что суперлуние может повлиять только на впечатлительных людей, остальным явление не принесет никакого вреда. По ее словам, астрономическое явление – не аномалия. Врач добавила, что такие эффекты – реакция на саму информацию, а не на явление как таковое.

Суперлунием называется совпадение полной фазы Луны с ее максимальным приближением к Земле. В 2017 году будет единственное суперлуние, тогда как в 2016 жители Земли видели три редких явления – в октябре, ноябре и декабре.