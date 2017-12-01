Врач рассказала о влиянии суперлуния на самочувствие

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Суперлуние может повлиять только на впечатлительных людей, остальным явление не принесет никакого вреда, сообщила главный специалист Москвы по профилактической медицине Нана Погосова. По ее словам, астрономическое явление – не аномалия.

"Каких-то катаклизмов это вызвать не должно. Другое дело, что есть люди внушаемые, которые пристально следят за всякими прогнозами, за природными явлениями: вот у этих людей могут быть какие-то эмоциогенные изменения", – цитирует Попову РИА Новости.

Врач добавила, что такие эффекты – реакция на саму информацию, а не на явление как таковое.

Ранее синоптики выступили с неутешительным прогнозом: горожане не смогут понаблюдать за редким астрономическим явлением 3 декабря. Небо над столицей заволокут плотные облака и Луны видно не будет.

Суперлунием называется совпадение полной фазы Луны с ее максимальным приближением к Земле. Это явление можно будет наблюдать с вечера 3 декабря до утра 4 декабря. В Московском планетарии сообщали, что в этот день спутник Земли будет выглядеть на 14 процентов больше и на 30 ярче – это самые высокие показатели за год.