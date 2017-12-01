Москвичи не увидят суперлуние 3 декабря из-за облачной погоды

Фото: портал Москва 24/Александр Горностаев

Москвичи не смогут понаблюдать за суперлунием 3 декабря, скорее всего, этому помешает облачная погода, заявила главный специалист столичного Метеобюро Татьяна Позднякова.

"Вряд ли москвичи увидят этот суперъяркий спутник, потому что погода будет преобладать облачная. У нас будет много облаков", – цитирует специалиста РИА Новости.

Суперлунием называется совпадение полной фазы Луны с ее максимальным приближением к Земле. Это явление можно будет наблюдать с вечера 3 декабря до утра 4 декабря. В Московском планетарии сообщали, что в этот день спутник Земли будет выглядеть на 14 процентов больше и на 30 ярче – это самые высокие показатели за год.

В 2017 году будет единственное суперлуние, тогда как в 2016 жители Земли видели три редких явления – в октябре, ноябре и декабре.