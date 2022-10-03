Российские ученые нашли противоопухолевое вещество в экстракте гриба

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Биологи из Пущинского научного центра биологических исследований Российской Академии наук совместно с учеными из МГУ и Сколтеха нашли в экстракте гриба Aspergillus cavernicola ранее необнаруженное противоопухолевое вещество. Об этом сообщает "Газета.ру".

Краситель цис-кавернамин из экстракта гриба Aspergillus cavernicola в щелочных растворах преобразуется в монасникотиновую кислоту, которую ранее еще никто не находил. Ученые из Пущина проверили вещество на противоопухолевые свойства. Выяснилось, что МНК тормозит рост и миграцию раковых клеток.

"Противоопухолевая активность монасникотиновой кислоты многообещающая, но пока недостаточная. Структуру молекулы предстоит доработать, мы планируем повысить ее противоопухолевые свойства и уже подали заявку на грант РНФ <…>", – рассказала главный автор исследования Татьяна Антипова.

По ее словам, трансформации МНК имеют шансы стать полноценными лекарствами от рака, а краситель цис-кавернамин можно пустить в пищевую промышленность. Подобный краситель похож на пигменты, обнаруженные в грибах Monascus.

"Эти грибы используют в китайской медицине более двух тысяч лет, а также для производства красного дрожжевого риса. Monascus запрещены в США из-за способности выделять микотоксин цитринин, поэтому Aspergillus cavernicola может стать менее опасным источником натуральных красителей", – отметила Антипова.

Кроме того, она подчеркнула, что скорость нахождения применения гриба и красителя в жизни зависит от заинтересованности сферы промышленности, а не от деятельности исследователей.

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