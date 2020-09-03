Британские ученые разработали калькулятор возраста смерти

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Сотрудники Университета Восточной Англии разработали калькулятор, предсказывающий примерный возраст смерти, сообщает "Экспресс газета".
При расчетах он учитывает как медицинские факторы, так и образ жизни, который ведет человек. Руководителем группы, разработавшей калькулятор, является профессор Елена Кулинская.
Она отметила, что интерес к продолжительности жизни вызван не только болезненным любопытством. Кулинская подчеркнула, что благодаря этой разработке также можно понять, как увеличить продолжительность своей жизни.
"Ожидаемая продолжительность жизни имеет большое значение при любом долгосрочном планировании, и это особенно важно для людей, планирующих свои финансовые цели и стратегии выхода на пенсию", – сказала Кулинская.
Она добавила, что программное обеспечение основано на исследованиях с использованием электронных медицинских карт.
"В нашем недавнем анализе ожидаемой продолжительности жизни мы отследили 110 000 здоровых людей, которым в течение следующих 25 лет исполнилось 60 лет в период с 1990 по 2000 год. Данные о состоянии их здоровья обновлялись каждые шесть месяцев. Результаты нашего анализа преобразуются в ожидаемую продолжительность жизни для 648 различных профилей риска в зависимости от возраста, пола и почтового индекса", – рассказала Кулинская.
Она сообщила, что фактором риска считаются ИМТ, диабет, гиперхолестеринемия, гипертония, риск сердечного приступа, курение и прием статинов. Также в ближайшее время приложение будет обновлено путем добавления в фактор риска коронавирусную инфекцию. Кулинская объяснила его отсутствие тем, что программу разрабатывали до пандемии COVID-19.
Для использования калькулятора необходимо ввести свои данные: имя, возраст, пол, хронические заболевания и отношение к курению.
Ранее ученые обнаружили женщину, которая смогла самостоятельно вылечиться от ВИЧ. Первичный анализ крови не выявил следов вируса, однако его клетки были зафиксированы в ходе последующих исследований.
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