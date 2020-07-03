Ученые обнаружили новые факторы риска появления болезни Альцгеймера

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Сибирские ученые предположили, что предпосылки болезни Альцгеймера появляются еще в младенчестве, сообщает News.ru.
Специалисты из новосибирского Института цитологии и генетики (ФИЦ ИЦиГ СО РАН) исследовали два новых фактора риска появления заболевания – легкая недоношенность и небольшая задержка развития мозга. Закономерности его протекания изучают на преждевременно стареющих крысах, которые демонстрируют признаки болезни Альцгеймера. Выяснилось, что особи с этим недугом рождаются немного недоношенными.
Задержка созревания головного мозга у таких крыс проявлялась в запоздалом формировании безусловных рефлексов, например хватательного и рефлекса переворачивания. Отставали в развитии от сверстников крысы только в младенческом возрасте.
"Во время созревания мозга у нас формируются основные его структуры, функциональные связи между нейронами. Если в этом процессе случается хотя бы незначительный дефект, происходит ослабление организма. Это может проявиться даже в старческом возрасте", – объясняет научный сотрудник лаборатории молекулярных механизмов старения ФИЦ ИЦиГ СО РАН Екатерина Рудницкая.
В дальнейшем ученые собираются исследовать сходства и различия механизмов появления и протекания болезни Альцгеймера у крыс и людей. Преждевременные роды и нарушения развития мозга могут быть факторами риска возникновения нейродегенерации у человека, полагают ученые.
Роспотребнадзор в качестве профилактики болезни рекомендует регулярно делать физические упражнения. В ведомстве добавили, что физактивность помогает не только предотвратить и другие типы деменции, но и способствует нормализации сна и снижению уровня тревоги у пожилых людей. Кроме того, снизить риск развития Альцгеймера позволяют регулярная умственная деятельность, полноценный сон и умение справляться со стрессом.
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