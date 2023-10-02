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02 октября, 18:03

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Москва 24 покажет пресс-конференцию, посвященную фестивалю науки

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

3 октября в пресс-центре Агентства городских новостей "Москва" состоится пресс-конференция на тему "Фестиваль науки в Москве".

О программе и участниках фестиваля будут рассказывать:

  • научный сотрудник кафедры палеонтологии геологического факультета МГУ имени Ломоносова, руководитель междисциплинарного инновационного центра "Популярная геология" геологического факультета МГУ Дмитрий Мамонтов;
  • проректор МГУ, руководитель дирекции Всероссийского фестиваля науки Леонид Гусев;
  • заместитель начальника отдела научно-просветительской деятельности парка "Зарядье" Никита Виноградов;
  • заведующий лабораторией гетерогенного синтеза тугоплавких соединений Института физической химии и электрохимии имени Фрункина РАН Владимир Душик.

Смотрите прямую трансляцию 3 октября в 12:00 на этой странице. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.

наукафестивалигородпресс-конференция
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