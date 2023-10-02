02 октября, 18:03События
Москва 24 покажет пресс-конференцию, посвященную фестивалю науки
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
3 октября в пресс-центре Агентства городских новостей "Москва" состоится пресс-конференция на тему "Фестиваль науки в Москве".
О программе и участниках фестиваля будут рассказывать:
- научный сотрудник кафедры палеонтологии геологического факультета МГУ имени Ломоносова, руководитель междисциплинарного инновационного центра "Популярная геология" геологического факультета МГУ Дмитрий Мамонтов;
- проректор МГУ, руководитель дирекции Всероссийского фестиваля науки Леонид Гусев;
- заместитель начальника отдела научно-просветительской деятельности парка "Зарядье" Никита Виноградов;
- заведующий лабораторией гетерогенного синтеза тугоплавких соединений Института физической химии и электрохимии имени Фрункина РАН Владимир Душик.
Смотрите прямую трансляцию 3 октября в 12:00 на этой странице. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.
Ещё больше новостей — в телеграм-канале Москва 24 Подписывайтесь!