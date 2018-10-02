Ученые нашли новую планету на окраинах Солнечной системы

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Астрономы нашли очередную карликовую планету на окраинах Солнечной системы. Об открытии пишет Astronomical Journal.

Последние несколько лет ученые провели в поисках загадочной "планеты икс" – пятого газового гиганта Солнечной системы.

"Эти далекие миры можно назвать своеобразными космическими дорожными знаками, которые указывают нам путь к "планете икс". Чем больше мы их найдем, тем лучше мы будем понимать, как устроены окраины Солнечной системы и как эта планета, если она существует, "дирижирует" их жизнью", – заявил сотрудник Института науки Карнеги в Вашингтоне Скотт Шеппард.

За последние годы астрономы открыли несколько карликовых планет на окраинах Солнечной системы. Эти открытия доказывают, что жизнь в ней не заканчивается за орбитой Плутона и что крупные небесные тела встречаются и на более дальнем расстоянии. В 2014 году Скотт Шеппард и Чад Трухильо заявили об открытии "Байдена" – плутоида 2012 VP113 (12 млрд километра от Солнца). В 2015 году они открыли карликовую планету V774104, она находится еще дальше от Солнца. В 2016-2017 годах ученые нашли три крупных карликовых планеты, которые вращаются по вытянутым траекториям.

Ученые обратили внимание, что орбиты этих планет похожи друг на друга и вытянуты примерно одинаково. Это натолкнуло их на мысль, что другие планеты должны находиться в этом же месте. Так исследователям удалось найти еще одну карликовую планету. Ее диаметр – около 300 километров, она движется по вытянутой орбите. Ее ближайшая к Солнцу точка находится на расстоянии примерно 65 астрономических единиц.

"Наши расчеты и наблюдения говорят о том, что на окраинах Солнечной системы действительно есть какой-то большой объект", – заключают ученые.