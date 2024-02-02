02 февраля, 15:42События
Москва онлайн покажет встречу с космонавтом Сергеем Авдеевым
Фото: Агентство "Москва"/Артур Новосильцев
3 февраля зрители Москвы онлайн смогут в прямом эфире увидеть встречу с космонавтом, Героем РФ Сергеем Авдеевым.
Мероприятие пройдет на выставке-форуме "Россия" в рамках проекта "Звездная гостиная. Субботняя встреча с космонавтом".
Сергей Авдеев расскажет о своей профессии и подготовке космонавтов, поделится интересными историями полетов и ответит на вопросы.
Смотрите прямую трансляцию 3 февраля в 16:00 на этой странице или на портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.