Москва онлайн покажет встречу с космонавтом Сергеем Авдеевым

Фото: Агентство "Москва"/Артур Новосильцев

3 февраля зрители Москвы онлайн смогут в прямом эфире увидеть встречу с космонавтом, Героем РФ Сергеем Авдеевым.

Мероприятие пройдет на выставке-форуме "Россия" в рамках проекта "Звездная гостиная. Субботняя встреча с космонавтом".

Сергей Авдеев расскажет о своей профессии и подготовке космонавтов, поделится интересными историями полетов и ответит на вопросы.

Смотрите прямую трансляцию 3 февраля в 16:00 на этой странице или на портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.