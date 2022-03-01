Ученый заявил, что россияне смогут увидеть последствия столкновения части ракеты с Луной

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Жители нескольких городов России смогут увидеть с помощью биноклей последствия столкновения части ракеты с Луной, рассказал профессор южнокорейского Университета Кенхи Евгений Зубко.

Речь идет об объекте весом около 4 тонн. Он приближается к Луне и столкнется с ней 4 марта. Изначально эксперты предположили, что данным объектом является вторая ступень ракеты Falcon 9 компании SpaceX, однако позднее они пришли к выводу, что это, возможно, будет третья ступень китайской ракеты, которая стартовала в 2014 году. При этом в МИД КНР в конце февраля заявили, что ступень китайской ракеты-носителя полностью сгорела.

Как рассказал ученый, удар объекта в лунную поверхность будет сопровождаться взрывом и выделением тепловой энергии, а образовавшаяся пыль может подняться на высоту более 120 километров, поэтому есть шанс увидеть ее с Земли.

"Если отработавшая ступень упадет на покрытую реголитом поверхность Луны, это приведет к выбросу облака лунной пыли", – приводит слова ученого РИА Новости.

В то же время профессор подчеркнул, что падение произойдет на обратную сторону Луны, тем не менее, место ожидаемого удара находится достаточно близко к видимому с Земли краю – лимбу. По словам Зубкова, в день столкновения с объектом солнечным светом будет освещено лишь порядка 4% видимой части Луны, поэтому момент удара можно будет увидеть в вечерних сумерках. Географически это место будет находиться примерно между Омском и Новосибирском, добавил ученый.

"Облако будет подниматься выше и по мере разлета пыли будет растягиваться. Небольшая часть пыли – примерно 195 килограммов – улетит в космос, еще около 450 килограммов полетит по баллистической траектории, то есть достигнет наивысшей точки и упадет на лунную поверхность. Однако во время полета она будет хорошо видна с Земли, так как для нас Солнце будет находиться примерно за Луной", – пояснил Зубков.

Ранее сообщалось, что в начале марта к Земле подлетит астероид диаметром 1,3 километра. Его размеры достигают четырех Эйфелевых башен. По расчетам специалистов космический объект приблизится к Земле на расстояние примерно 5 миллионов километров, однако угрозы столкновения нет.