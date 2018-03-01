Депрессия может привести к изменениям в мозге – ученые

Фото: ТАСС/DPA/Frank May

Изменения в мозге могут произойти в результате затянувшейся депрессии, выяснили ученые из канадского Центра наркологии и психического здоровья при Университете Торонто. Итоги работы опубликованы в журнале The Lancet Psychiatry.

Ученые обследовали 25 человек, страдавших депрессией более десяти лет, 25 человек с депрессией средней продолжительности и 30 полностью здоровых людей. Оказалось, что в мозге у пациентов из первой группы на 30 процентов больше транслокаторного белка.

Этот белок создается иммунными клетками в ответ на такие нейродегенеративные заболевания, как болезнь Альцгеймера или Паркинсона. Несмотря на то, что депрессия не относится к разряду этих болезней, в некоторых случаях она может давать схожий эффект.

Ранее ученые из США обнаружили в винограде два соединения, которые помогают избавиться от депрессии. Речь идет о дигидрокофейной кислоте и мальвидин-3’-О-глюкозиде.

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!