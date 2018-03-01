Химики из США придумали, как можно дешево превращать воздух в спирт

DimaBaranow

Химики из США создали катализатор, который может дешево и эффективно расщеплять углекислый газ и превращать его в "заготовки" для производства спирта и других полезных органических веществ.

Согласно материалам, опубликованным в журнале Energy & Environmental Science, катализаторы и системы "трансмутации" воздуха в спирт могут помочь не только решить проблему обеспечения человечества биотопливом, но и найти более дешевые источники сырья для химической промышленности.

Ученые достаточно давно пытаются создать расщепитель СО2 на основе подобных металлов, но этому мешает нестабильность атомов никеля. Химики выяснили, что эту проблему можно решить при помощи графена – плоского двумерного материала, похожего по структуре на пчелиные соты и состоящего из атомов углерода.

Первые экспериментальные версии нового катализатора обладали сверхвысоким КПД, превышающим 90 процентов, и при этом они сохраняли химическую стабильность.

Летом 2016 года ученый из Гарвардского университета Даниэль Носера создал бактерию, благодаря которой воздух можно переработать в водород с выделением спиртосодержащих веществ. Микроорганизм вывели путем генной инженерии и назвали Ralstonia eutropha.

Изначально Носер сделал искусственный листок растения, преобразующий в топливо углекислый газ. Вскоре выяснилось, что солнечный свет быстрее перерабатывался новоиспеченной бактерией, чем растениями. Чуть позже к Ralstonia eutropha добавили специальные гены, чтобы дать микроорганизму возможность потреблять водород и углекислый газ, делая из них аденозинтрифосфат (АТФ) – схожий процесс происходит и в листьях растений.

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