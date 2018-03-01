Главархив откроет тайны рождения Пушкина, Лермонтова, Чехова и Пастернака

Фото: портал Москва 24/Александр Авилов

Главархив столицы всего на один день откроет экспозицию уникальных документов. Увидеть реликвии Архивного фонда можно будет 10 марта, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

В основе выставки метрические книги XVIII–XIX веков. Они хранят сведения о месте рождения, крещения и бракосочетания прославленных российских поэтов, писателей и ученых. В их числе Александр Пушкин, Михаил Лермонтов, Федор Достоевский, а также Денис Давыдов, Антон Чехов и Борис Пастернак.

Фото: портал мэра и правительства Москвы



"Подобная выставка подлинников уникальных архивных документов проводится нами впервые", − подчеркнул начальник Главного архивного управления города Москвы Ярослав Онопенко. По его словам, "посетителям представится возможность вживую увидеть ценнейшую часть документального наследия Москвы, узнать, какие исключительные культурные ценности хранятся в столичных архивах".

По словам организаторов выставки, в экспозиции представлены родословные книги с гербами рода Пушкиных и Лермонтовых, дворянская грамота Достоевских, документ о присвоении звания почетного гражданина Москвы Николаю Пирогову и рисунок родословия Давыдовых 1836 года. Кроме того, в Главархиве посетители смогут рассмотреть эскизы иллюстраций к поэме Гоголя "Мертвые души" и альбомы с открытками, фотографиями и статьями о Чехове.