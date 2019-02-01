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07:19

США обманули ОАЭ угрозой столкновения со спутником РФ

наука технологии безопасность

07:19

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Фото: ТАСС/BarcroftMedia/SPL

Российские специалисты выяснили, что США ввели Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) в заблуждение, заставив выполнить маневр уклонения спутника YahSat-1B, передает РИА Новости.

Как говорится в документе Астрокосмического научного центра (АНЦ), США заявили о приближающемся аппарате "Луч", несмотря на заверения Москвы в отсутствии угрозы.

Инцидент произошел в мае 2018 года. По данным американской стороны, спутники должны были пролететь рядом друг с другом на расстоянии от 140 метров до 9,65 километра.

МИД России и госкорпорация "Роскосмос" были отвечать вынуждены на запросы ОАЭ, которые "рассматривали ситуацию как опасную и, вероятно, созданную преднамеренно российской стороной".

Разрыв шва трубопровода подачи гелия в топливные баки ранее обнаружили в разгонном блоке "Фрегат". 20 февраля он должен вывести на орбиту первые тестовые спутники британской системы OneWeb.

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наука технологии безопасность

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