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09:20

Россия зафиксировала множество маневров военных спутников США

политика

09:20

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Фото: depositphotos/cookelma

Военные спутники США GSSAP интенсивно перемещаются на геостационарной орбите GSSAP с целью инспекции других аппаратов. Перемещения зафиксировали российские средства слежения, говорится в документе Астрокосмического научного центра (АНЦ), имеющемся в распоряжении РИА Новости.

По данным центра, российская автоматизированная система предупреждения об опасных ситуациях в околоземном космическом пространстве фиксирует большое число маневров, которые осуществляют четыре спутника GSSAP. Один из них совершил более 400 перемещений с другими военными спутниками США.

Спутники GSSAP вывели на орбиту в 2014–2016 годах по Программе ситуационной осведомленности на геостационарной орбите. Они отслеживают и контролируют космическое пространство в интересах Военно-воздушных сил (ВВС) США.

В августе 2018 года помощник госсекретаря США по вопросам контроля над вооружениями Илим Поблет заявила, что поведение российского спутника-инспектора, который запустили в 2017 году, США сочли "ненормальным" для той категории аппаратов, к которому Россия его относит. Она отметила, что в октябре 2017 года российское Минобороны запустило космический объект, который, по утверждению РФ был "спутником-инспектором".

политика

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