США встревожило поведение российского спутника-инспектора

14 августа, 20:06
Фото: depositphotos/cookelma
Поведение российского спутника-инспектора, который запустили в прошлом году, США сочли "ненормальным" для той категории аппаратов, к которому Россия его относит. Об этом на конференции ООН по разоружению заявила помощник госсекретаря США по вопросам контроля над вооружениями Илим Поблет, передает РИА Новости.
Она отметила, что в октябре 2017 года российское Минобороны запустило космический объект, который, по утверждению РФ был "спутником-инспектором".
"Но его поведение на орбите было несоответствующим чему-либо видимому ранее: от инспекции на орбите до способностей обеспечения ситуационной ориентации в космосе, включая другие действия российских инспекционных спутников. Мы обеспокоены тем, что выглядит очень ненормальным поведением того, что заявлено как "спутник-инспектор", – сказала Поблет.
По ее словам, США не знают, что это за объект и не имеют способа, чтобы определить его. Поблет отметила, что Вашингтон был обеспокоен много лет, за которые Россия стремилась разрабатывать и развертывать противоспутниковое оружие.
Ранее сообщалось, что министерство космических сил планирует сформировать к 2020 году американская администрация. Оно станет частью структуры Пентагона и позволит организовать подготовку и комплектование нового, шестого вида ВС США. Ресурсы для создания ведомства планируется запросить в бюджете в феврале будущего года.
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