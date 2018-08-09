США намерены создать министерство космических сил

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Министерство космических сил планирует сформировать к 2020 году американская администрация. Оно станет частью структуры Пентагона и позволит организовать подготовку и комплектование нового, шестого вида ВС США, заявил вице-президент США Майкл Пенс.

"Конгресс должен провести работу по созданию этого нового министерства", – цитирует Пенса ТАСС. Работа в этом направлении уже началась.

Ресурсы для создания ведомства планируется запросить в бюджете в феврале 2019 года.

Новый вид вооруженных сил должен помочь США противостоять России, Китаю, Северной Корее и Ирану, которые, по словам Пенса, намерены вывести в космос некие средства ведения войны.

Он напомнил, как Китай в 2007 году уничтожил на орбите собственный спутник при помощи баллистической ракеты. Эту операцию он назвал демонстрацией военной мощи. Пенс также заявил, что Россия разрабатывает лазер воздушного и ракеты для уничтожения спутников.

По мнению вице-президента, Россия и КНР объединяют свои военные доктрины. "Их действия ясно дают понять: наши противники уже превратили космос в театр военных действий. И США не будут уклоняться от этого вызова", – отметил он.

При этом Пенс подчеркнул, что Америка стремится к миру на Земле и в космосе.

Распоряжение о создании Космических сил Трамп отдал 18 июня. По словам президента США, для Америки недостаточно просто сохранять свое присутствие в космосе. США, по его словам, должны там доминировать