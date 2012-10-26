На востоке Москвы пьяный полицейский протаранил патрульную машину МВД

Утром 26 октября на востоке Москвы пьяный полицейский на своей иномарке врезался в патрульный автомобиль МВД. В результате пострадали два сотрудника вневедомственной охраны. Они получили незначительные травмы.

После проверки виновник аварии, которым оказался правоохранитель из ОМВД России по району Новокосино, будет уволен из органов. Его руководителей также привлекут к ответственности, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.

В судебном порядке будет решен вопрос о лишении нарушителя водительских прав.

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