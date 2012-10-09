Минздрав требует увеличить акцизные ставки на табачную продукцию

Минздрав требует повысить уровень ставок на табачную продукцию в законопроекте, который представлен Министерством финансов РФ. По мнению представителей Министерства здравоохранения, акцизные ставки слишком занижены.

"Предложения Минфина России предусматривают повышение акцизов на табачную продукцию, в результате чего акциз составит в 2013 году 14,6 рублей. на пачку сигарет, в 2014 - 20,8 рубля, в 2015 году - 25 рублей на пачку сигарет. Подобное повышение недостаточно и не обеспечит к 2015 году достижения показателей среднего уровня среди стран европейского региона", - сообщает пресс-служба Минздрава.

Также в ведомстве считают, что повышение акцизов до уровня, предложенного Минздравом позволит резко сократить смертность от болезней, связанных с курением и дополнительно привлечет в государственный бюджет РФ 600 миллиардов рублей, сообщает "Интерфакс".

Минздрав считает, что уровень налогообложения табачной продукции должен быть доведен до уровня европейских стран.

Напомним, Министерство финансов РФ предлагает повысить акцизы на крепкий алкоголь и табак в 2015 году в среднем на 20%. По мнению чиновников, повышение принесет федеральному бюджету дополнительные 92,3 млрд рублей, а региональным - 39,3 млрд.

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