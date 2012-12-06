Земельный налог в центре будет выше

Определена ставка земельного налога. В среднем за квартиру в Москве владельцу придется платить 400 рублей в год. Но в ЦАО налог будет выше. Об этом заявил руководитель департамента земельных ресурсов Владимир Ефимов.

По словам Ефимова, на среднюю квартиру в Москве ежегодный земельный налог с учетом новой кадастровой стоимости составит около 400 рублей, в Центральном округе – около 1000 рублей. Это меньше, чем налог на недвижимость, который платят собственники.

При этом чиновник отметил, что дачники, чьи дома оказались на территориях Новой Москвы, могут не волноваться. Ставки земельного налога здесь не изменятся. В Троицком административном округе собственники земли будут платить 280 рублей, а в Новомосковском – 310 рублей.