Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

04 апреля 2013, 17:32

Экономика

Власти Москвы могут пересмотреть патентную систему налогооблажения

Малый бизнес не проявляет особого интереса к патентам на ведение индивидуальной предпринимательской деятельности. Популярность этого налогового инструмента пока ощутимо ниже ожиданий, которые на него возлагали в московской мэрии.

Как рассказал в интервью телеканалу "Москва 24" заместитель мэра по вопросам экономической политики Андрей Шаронов, за первый квартал 2013 года столица от продажи патентов получила 360 миллионов рублей.

Как рассказал чиновник, чтобы говорить о первых результатах нововведения, необходимо еще немного подождать - "скорее всего, патенты будут покупать не в течение всего года, в первом и начале второго кварталов, когда это оправданно", - отметил заммэра.

После этого будет проанализировано все, что оказалось менее привлекательным, и перед следующим фискальным годом, возможно, будет внесены коррективы. "Думаю, что все-таки мы ее будем пересматривать ближе к бюджетному планированию на 2014 год. Это скорее июль 2013 года", - добавил Андрей Шаронов.

Напомним, с января 2013 года в России действует список из 65 видов предпринимательской деятельности, для ведения которых можно купить патент, заменяющий уплату некоторых налогов. Его могут приобрести только индивидуальные предприниматели, на которых работает менее 15 человек.

налоги Андрей Шаронов патенты предпринимательство

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика