Власти Москвы могут пересмотреть патентную систему налогооблажения

Малый бизнес не проявляет особого интереса к патентам на ведение индивидуальной предпринимательской деятельности. Популярность этого налогового инструмента пока ощутимо ниже ожиданий, которые на него возлагали в московской мэрии.

Как рассказал в интервью телеканалу "Москва 24" заместитель мэра по вопросам экономической политики Андрей Шаронов, за первый квартал 2013 года столица от продажи патентов получила 360 миллионов рублей.

Как рассказал чиновник, чтобы говорить о первых результатах нововведения, необходимо еще немного подождать - "скорее всего, патенты будут покупать не в течение всего года, в первом и начале второго кварталов, когда это оправданно", - отметил заммэра.

После этого будет проанализировано все, что оказалось менее привлекательным, и перед следующим фискальным годом, возможно, будет внесены коррективы. "Думаю, что все-таки мы ее будем пересматривать ближе к бюджетному планированию на 2014 год. Это скорее июль 2013 года", - добавил Андрей Шаронов.

Напомним, с января 2013 года в России действует список из 65 видов предпринимательской деятельности, для ведения которых можно купить патент, заменяющий уплату некоторых налогов. Его могут приобрести только индивидуальные предприниматели, на которых работает менее 15 человек.