Москвичи узнают о культуре письма на выставке каллиграфии

В Москве с 1 ноября по 15 декабря пройдет международная выставка каллиграфии, посвященная культуре письма. Посетителей ожидают мастер-классы от ведущих мастеров мира и экспозиция, на которой представят шедевры письма из более чем 40 стран, занесенные в Книгу рекордов Гиннесса. Здесь же можно увидеть каллиграфические картины и предметы письма.

На выставке представят уникальные экспонаты - рукописную Конституцию РФ, Декалог, миниатюрную композицию «Каллиграфия на крылышке мухи» и многое другое, сообщается на сайте организаторов мероприятия.

Международная выставка каллиграфии проходит раз в два года. С 2009 года он проводится под эгидой Комиссии Российской Федерации по делам ЮНЕСКО и при поддержке Министерства культуры России.

В этом году мероприятие состоится в Современном музее каллиграфии на территории КВЦ "Сокольники".

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