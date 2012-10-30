Фотовыставка об обитателях Белого моря открылась в Биологическом музее

Эксклюзивные фотографии обитателей Белого моря москвичи смогут увидеть на выставке "Кипение жизни в холодной воде" в Биологическом музее. Автор работ – сотрудник Беломорской биологической станции МГУ, дайвер и фотограф Александр Семёнов.

В экспозицию вошли снимки уникальных обитателей одного из самых красивых северных морей России, среди которых моллюски, крохотные рачки, космического вида медузы, морские звезды, рыбы и многие другие.

На фотографиях морские обитатели представлены в их естественной среде обитания. Большинство существ на фото — редкие и необычные. Они представляют интерес не только для ценителей красоты, но и для исследователей, сообщает пресс-служба московского департамента культуры.

Выставка "Кипение жизни в холодной воде" проходит в Биологическом музее с 27 октября по 11 ноября.