В Политехническом музее открылся "Университет Детей" для юных ученых

На территории Политехнического музея открылся "Университет Детей". Лекции проводят молодые польские преподаватели. Здесь любознательные ребята изучают химию, физику, геологию и химию.

В российскую столицу "Университет" приезжает уже во второй раз. В Польше же данный образовательный проект открылся семь лет назад.

Все занятия проводятся в доступной для детей форме. Никаких сложных формул и скучных перечислений дат не будет, сообщила корреспонденту "М24" организатор Ольга Дука.

Стоимость билета – 150 рублей. Расписание занятий для маленьких студентов можно узнать на сайте польского культурного центра.

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