Москвич задержан за кредитное мошенничество в ЦАО

Накануне правоохранители задержали злоумышленника, который пытался оформить в банке по улице Верхняя Радищевская кредит на сумму 650 тысяч рублей. В полицию обратилась сотрудница банка, посчитавшая подозрительными предоставленные клиентом документы.

Сомнения заявительницы подтвердились – мужчина предъявил подложный паспорт, водительское удостоверение и свидетельство о регистрации транспортного средства.

"Подозреваемый был задержан. Им оказался 33-летний москвич, ранее судимый за грабеж", - сообщили в пресс-службе столичного главка МВД.

Возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество". Нарушителя отпустили под подписку о невыезде.