17 мая 2013, 10:08

Происшествия

Суд арестовал нынешнего и бывшего директоров компании "Синтертек"

Тверской суд Москвы заключил под арест главу ООО "Синтертек". Бывшему гендиректору компании избрали меру пресечения в виде домашнего ареста.

Ранее сообщалось, что в рамках уголовного дела о хищениях денег, выделенных на "ГЛОНАСС", полицейские выявили крупное мошенничество руководством ООО. Сумма ущерба составила 85 миллионов рублей. Эти деньги были получены за якобы выполненную научно-исследовательскую работу.

Как сообщает пресс-служба столичного главка МВД, по данному факту было возбуждено уголовное дело по статье "мошенничество в особо крупном размере". В результате обысков нынешний и бывший руководители компании были задержаны.

