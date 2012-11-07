В деле "Оборонсервиса" появились новые данные о незаконных сделках

Главная военная прокуратура выявила новые факты незаконной продажи имущества Минобороны. Согласно данным ведомства, цена проданного в Мурманской области нефтеперевалочного комплекса была занижена минимум на 240 миллионов рублей. Сейчас прокуратура пытается приостановить регистрацию данной сделки.

Также в следственные органы переданы материалы о попытке продажи в Москве акций уникального предприятия по пошиву военной одежды ОАО "43 Центральный экспериментальный производственный комбинат", входящего в структуру "Оборонсервиса", сообщается на сайте Главной военной прокуратуры. Цена пакета акций была занижена на 350 миллионов рублей.

Ранее стало известно, что Следственный комитет России возбудил пять уголовных дел против холдинга "Оборонсервис", подконтрольного Минобороны. Чиновников компании подозревают в продаже объектов государственной собственности частным лицам по заниженной стоимости.

6 ноября президент Владимир Путин отправил в отставку министра обороны Анатолия Сердюкова, которого собирались вызвать на допрос по делу "Оборонсервиса" в качестве свидетеля.