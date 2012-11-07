Участок Калужско-Рижской линии метро временно закрыт

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Происшествия

07 ноября 2012, 12:50

В деле "Оборонсервиса" появились новые данные о незаконных сделках

мошенничество Минобороны криминал следствие хищения Главная военная прокуратура оборона

Главная военная прокуратура выявила новые факты незаконной продажи имущества Минобороны. Согласно данным ведомства, цена проданного в Мурманской области нефтеперевалочного комплекса была занижена минимум на 240 миллионов рублей. Сейчас прокуратура пытается приостановить регистрацию данной сделки.

Также в следственные органы переданы материалы о попытке продажи в Москве акций уникального предприятия по пошиву военной одежды ОАО "43 Центральный экспериментальный производственный комбинат", входящего в структуру "Оборонсервиса", сообщается на сайте Главной военной прокуратуры. Цена пакета акций была занижена на 350 миллионов рублей.

Ранее стало известно, что Следственный комитет России возбудил пять уголовных дел против холдинга "Оборонсервис", подконтрольного Минобороны. Чиновников компании подозревают в продаже объектов государственной собственности частным лицам по заниженной стоимости.

6 ноября президент Владимир Путин отправил в отставку министра обороны Анатолия Сердюкова, которого собирались вызвать на допрос по делу "Оборонсервиса" в качестве свидетеля.

Сюжет: Дело "Оборонсервиса"

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать