Мошенники предлагали должность дознавателя полиции за 1,3 млн рублей
В Москве задержаны двое мужчин, подозреваемых в попытке продажи должности дознавателя УВД по СВАО за 1,3 миллиона рублей. Заведено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере.
В действительности реальной возможности повлиять на решение этого вопроса они не имели, отмечает пресс-служба московского главка МВД. Встреча подозреваемых с клиентом проходила под контролем оперативников в одном из кафе на Дмитровском шоссе. Во время передачи платежного поручения подозреваемые были задержаны.
Полиция просит пострадавших от действий преступников сообщать по телефонам: (499) 973-51-89, (495) 950-46-03 или в службу "02".
