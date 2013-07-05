Мошенники предлагали должность дознавателя полиции за 1,3 млн рублей

В Москве задержаны двое мужчин, подозреваемых в попытке продажи должности дознавателя УВД по СВАО за 1,3 миллиона рублей. Заведено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере.

В действительности реальной возможности повлиять на решение этого вопроса они не имели, отмечает пресс-служба московского главка МВД. Встреча подозреваемых с клиентом проходила под контролем оперативников в одном из кафе на Дмитровском шоссе. Во время передачи платежного поручения подозреваемые были задержаны.

Полиция просит пострадавших от действий преступников сообщать по телефонам: (499) 973-51-89, (495) 950-46-03 или в службу "02".