Чиновник подмосковного Росреестра арестован за махинации с землей

Правоохранительные органы пресекли деятельность мошенников, незаконно перепродававших федеральные и муниципальные земли.

Всего злоумышленники перепродали свыше 300 гектаров земли. По предварительной оценке, ущерб государству составил более миллиарда рублей.

Как сообщается на сайте МВД РФ, в состав группы входили должностные лица отдела Росреестра по Раменскому району Подмосковья, бывшие сотрудники правоохранительных органов и сотрудники агентств недвижимости.

По данным ведомства, злоумышленники оформляли на подставных или случайных людей доверенности на право распоряжения землей и фиктивные свидетельства о праве собственности на землю образца 1992 года. Затем, пользуясь положениями "дачной амнистии", они заявляли свои права на земельные участки и получали подлинные свидетельства на землю. После этого участки продавались по рыночным ценам.

По местам работы и жительства фигурантов в Москве, Московской и Владимирской области было проведено 24 обыска. Также были изъяты предметы и документы, подтверждающие факт мошенничества.

Один из подозреваемых - начальник отдела Росреестра по Раменскому району Московской области - был арестован. Расследование уголовного дела по статье 159 УК РФ (мошенничество в крупном размере) продолжается.

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