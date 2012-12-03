03 декабря 2012, 12:51Происшествия
Чиновник подмосковного Росреестра арестован за махинации с землей
Правоохранительные органы пресекли деятельность мошенников, незаконно перепродававших федеральные и муниципальные земли.
Всего злоумышленники перепродали свыше 300 гектаров земли. По предварительной оценке, ущерб государству составил более миллиарда рублей.
Как сообщается на сайте МВД РФ, в состав группы входили должностные лица отдела Росреестра по Раменскому району Подмосковья, бывшие сотрудники правоохранительных органов и сотрудники агентств недвижимости.
По данным ведомства, злоумышленники оформляли на подставных или случайных людей доверенности на право распоряжения землей и фиктивные свидетельства о праве собственности на землю образца 1992 года. Затем, пользуясь положениями "дачной амнистии", они заявляли свои права на земельные участки и получали подлинные свидетельства на землю. После этого участки продавались по рыночным ценам.
По местам работы и жительства фигурантов в Москве, Московской и Владимирской области было проведено 24 обыска. Также были изъяты предметы и документы, подтверждающие факт мошенничества.
Один из подозреваемых - начальник отдела Росреестра по Раменскому району Московской области - был арестован. Расследование уголовного дела по статье 159 УК РФ (мошенничество в крупном размере) продолжается.
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