О визите к врачу москвичам напомнят по SMS

Пациентам столичных поликлиник и больниц теперь доступна функция SMS--оповещения о предстоящем визите к врачу, сообщается на сайте департамента информационных технологий Москвы.

Воспользоваться бесплатной услугой могут те, кто зарегистрировал свой полис ОМС в единой медицинской информационно-аналитической системе. Забронировать время посещения доктора можно по единому телефону службы записи 8 (495) 539-30-00, через информационный киоск в холле медучреждения, с помощью приложения ЕМИАС для смартфонов на базе iOS и Android, а также на московском портале госуслуг.

Кроме того, пользователи данной SMS-услуги будут получать информацию о переносе встречи с доктором или об отмене приема.

Добавим, что зарегистрировать свой полис ОМС в системе можно по телефону общегородской службы записи 8 (495)539-30-00.

На сегодняшний день москвичи получают по SMS информацию о штрафах за нарушение правил дорожного движения и о плановых отключениях горячей воды. Удобство подобных услуг уже оценили сотни горожан.