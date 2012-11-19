Москвичи начали арендовать коттеджи для новогодних праздников

Где лучше встретить Новый год – в Подмосковье или за границей?

Эксперты отмечают рост спроса на рынке аренды загородной недвижимости. В сравнении с сентябрем заявок стало больше почти на 3 процента, при этом предложение снизилось на 6 процентов. Традиционно, это связано с началом новогодней аренды.

Максимальный спрос в октябре пришелся на коттеджи стоимостью от 1 до 3 тысяч долларов - он превысил предложение почти в 2 раза. На втором месте дома стоимостью до 1 тысячи долларов.

Больше всего москвичи интересуются домами, которые находятся в 10 до 29 километрах от МКАД. Коттеджи чаще предлагаются на западном и юго-западном направлениях, сообщает пресс-центр компании "Миэль".

Эксперты прогнозируют рост спроса на загородную недвижимость до конца декабря. Цены на них составляют от 50 до 150 тысяч рублей за два-три дня аренды.