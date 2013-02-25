25 февраля 2013, 16:29Общество
Шествие и митинг в защиту детей пройдет в центре Москвы 2 марта
Столичные власти согласовали шествие и митинг в защиту детей.
Акция пройдет в центре Москвы 2 марта. Об этом заявил руководитель столичного департамента региональной безопасности Алексей Майоров.
Мероприятие начнется в 14 часов от Гоголевского бульвара, а в 15 часов в Новопушкинском сквере состоится митинг.
Главное требование организаторов - облегчить усыновление детей российскими гражданами.
Заявлено участие пяти тысяч человек.
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