24 мая 2013, 15:24

Политика

Прокуратура направила предостережения организаторам гей-парада

Организаторов гей-парада в Москве предупредили о недопустимости нарушения закона. Соответствующие предостережения прокуратура Центрального административного округа направила Николаю и Ирине Алексеевым.

Шествия и митинги за права лиц нетрадиционной сексуальной ориентации были запланированы в центре Москвы на 25 и 26 мая. Однако столичное правительство не согласовало проведение акций.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Москвы, несмотря на это, в интернете распространяются сведения о намерении игнорировать решение властей и провести гей-парад.

Напомним, активисты собирались провести шествие по Мясницкой улице и митинг напротив Большого театра. После они хотели провести акцию в Химках, но также получили отказ. Гей-парады в Москве пока ни разу не получали одобрение городских властей.

