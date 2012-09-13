Для полицейских, дежурящих на митингах, могут сделать памятки

Общественный совет при московской полиции предлагает изготовить и раздать специальные памятки сотрудникам правоохранительных органов, дежурящих на массовых акциях.

"Мы предлагаем создать небольшую памятку с выдержками из закона о митингах и раздавать ее полицейским, которые дежурят на массовых акциях", - сообщила на совещании в УВД по ЦАО руководитель Общественного совета при ГУ МВД по Москве Ольга Костина.

Как сообщает РИА Новости, Костина отметила, что такие памятки раздают полицейским во многих странах мира.

"Это мировая практика. Думаю, это было бы позитивным шагом", - добавила глава Общественного совета.