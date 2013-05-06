Форма поиска по сайту

06 мая 2013, 20:37

Политика

Полицейские пресекли два небольших конфликта на Болотной площади

Во время митинга на Болотной площади вечером 6 мая полицейские предотвратили два небольших инцидента между участниками акции. Как сообщает пресс-служба ГУ МВД Москвы, полицейские вывели конфликтующих граждан за пределы мероприятия.

Сообщается также, что с митинга были удалены несколько человек, между которыми возникла ссора из-за содержания плаката. Помимо этого, на набережной была зажжена дымовая шашка.

Напомним, митинг на Болотной площади начался в понедельник в 19.10. Участники выступают с требованиями освободить политзаключенных и фигурантов "Болотного дела".

По состоянию на 19.30 участие в митинге принимало участи около 7 тысяч человек, включая около 300 представителей СМИ.

Правопорядок и безопасность граждан в центре города обеспечивают около 5 тысяч сотрудников полиции, военнослужащих внутренних войск и дружинников.

