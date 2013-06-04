В гайд-парке "Сокольники" может пройти митинг против бюстгалтеров

Фото: 2do2go.ru

Руководство гайд-парка в "Сокольниках" рассматривает заявку на проведение "Митинга против лифчиков", в котором примут участие противники ношения бюстгальтеров. Мероприятие по популяризации загара топлес должно состояться в воскресенье, 9 июня.

Организаторы планируют провести митинг с участием порядка 100 человек в течение двух часов - с 12:00 до 14:00. Некий Васильев С.Н. прислал заявку в электронном виде, поэтому дирекция парка предполагает, что, возможно, это спам или шутка.

К тому же в социальных сетях нет никакой информации о предстоящем мероприятии. Представитель парка отправил организаторам электронное письмо, в котором сообщается о необходимости письменной заявки.

Стоит отметить, что в парке "Сокольники" в этот же день в 17:00 начнется согласованная "Публичная акция в поддержку молодых талантов с участием Вики Оганесян", инициатором которой является "Фонд христианских предпринимателей".