Поезд в честь Года экологии запустили в московском метро

Фото: портал Москва 24/Никита Симонов
Новый тематический поезд запустили в столичной подземке в честь Года экологии, сообщает портал мэра и правительства Москвы. В его оформлении представлены основные природные зоны России, такие как Арктика, тайга, степи, леса и горы, острова и подводные экосистемы.
Отмечается, что вагоны поезда украшены фотографиями природы различных российских регионов и, в том числе, снимками обитающих там животных. Состав включает пять вагонов, он будет перевозить пассажиров по Кольцевой линии метро в течение полугода.
"По нашим расчетам, его увидят 2,6 миллиона человек. Мы надеемся, что нашим пассажирам этот поезд понравится так же, как и нам", − отметил первый замначальника метрополитена по стратегическому развитию и клиентской работе Роман Латыпов.
Уточняется также, что в каждом вагоне решили объединить по две темы. Так, одна половина вагона "Арктическая тундровая Россия" оформлена снимками ледовых глыб, чаек, белого медведя, моржа, белухи и гренландского тюленя. А вторая половина рассказывает о природе тундры благодаря фотографиям гор, а также овцебыка, северного оленя, полярного зайца и других обитателей этой природной зоны.
Вагон "Подводная озерная Россия" в свою очередь, посвящен удивительным растениям, которые покрывают дно морей, и рыбам, которые встречаются в российских водах. Другая часть этого вагона украшена изображениями ракушек и кораллов. Здесь также можно узнать о происхождении озер, которых на территории нашей страны насчитывается более двух миллионов.
Текущий год объявлен в России Годом экологии. В рамках Года экологии в столице реализовали уже несколько культурных проектов, включая тематические граффити на фасадах домов и интерактивные светящиеся скульптуры в центре города.
Подробнее о новом брендированном эко-поезде в столичном метро читайте в материале портала Москва 24.
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