Эко-поезд запустят по Кольцевой линии метро

Фото: портал Москва 24/Никита Симонов

Поезд "Год экологии" будет ходить с 30 ноября по Кольцевой линии московского метро. В вагонах поезда – больше 80 фотографий 10 природно-климатических зон России: Арктики и тундры, тайги и степи, лесов и гор, островов, озёр и пустынь. Об этом порталу Москва 24 сообщили в пресс-службе Московского метрополитена.

Пассажиры поезда смогут увидеть также 140 снимков редких животных и растений, сделанных фотографами Андреем Каменевым и Антоном Ждановым, Антоном Агарковым и Ольгой Паршиной. Каждую фотографию сопроводят QR-кодом, ведущим на сайт энциклопедии Planetpics.

Находясь в поезде, можно будет скачать бесплатное приложение "Заповедные жемчужины России". В нем собрана полная коллекция фильмов о заповедниках и национальных парках России.

Фото: скриншот из приложения "Заповедные жемчужины России"

Проект эко-поезда подготовлен энциклопедией Planetpics при поддержке АНО "Экспоцентр "Заповедники России". По словам организаторов, запуск поезда в московском метро станет завершающим проектом Года экологии.

Это второй тематической поезд, который запустили в ноябре по Кольцевой линии. Первым в последний месяц осени стал брендированный поезд, посвященный истории чемпионатов мира по футболу. В его оформлении использована символика будущего чемпионата 2018 года, в том числе изображение официального талисмана турнира – волка Забиваки на дверях состава. Футбольный поезд будет перевозить пассажиров по Кольцевой линии в течение восьми месяцев – до окончания мундиаля.

Год экологии в Москве

В октябре этого года в Москве прошел крупнейший фестиваль дикой природы "Золотая черепаха". Главным событием фестиваля стала выставка фотографий дикой природы. В экспозиции выставлялось 250 снимков животных и растений, которые отобрали из 2,5 тысяч работ, присланных на конкурс.

Фото: портал Москва 24/Никита Симонов

Прошедшим летом фотовыставки "Заповедники России" прошли в парках Москвы. Посетители увидели фотографии заповедника "Брянский лес", карельского национального парка "Паанаярви", Соходинского заповедника в Забайкальком крае, а также "Водлозерского" национального парка, расположенного на территории Карелии и Архангельской области.

В 2017 году в столице впервые выпустили в дикую природу птенцов сокола-сапсана. Птенцов исчезающего вида будут разводить в столице еще два года. Потомство планируется получить от четырех пар соколов – до 15 птенцов. Их вырастят, научат охотиться самостоятельно и выпустят в естественную среду обитания. При этом всех птиц окольцуют.

В следующем году выпустят новую Красную книгу Москвы. Последний раз ее обновляли шесть лет назад. Новая версия будет содержать полный перечень редких животных, растений и грибов, сведения об их распространении, а также рекомендации по охране. Также в книге представлена информация об исчезающих видах.

Экологическая ситуация в Москве в ближайшие годы должна заметно улучшится, так как город полностью откажется от автобусов на моторном топливе. Как пообещал мэр Москвы, через три года Москва будет закупать только электробусы, и экология города заметно от этого выиграет.