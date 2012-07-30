Новые турникеты в метро обойдутся в 800 миллионов рублей

Все станции московского метрополитена в течение пяти лет будут оборудованы современными турникетами. Новые технические устройства более высокие, через них невозможно перепрыгнуть безбилетникам. По подсчетам специалистов, весь проект может обойтись в 700–800 миллионов рублей, пишут "Известия" со ссылкой на источник в столичной подземке.

Пока в метро устанавливают так называемые "пирамиды". Эта треугольная металлическая конструкция располагается на крышке турникета и не позволяет опереться на механизм и перепрыгнуть через створки.

Впервые подобные "пирамиды" появились в декабре прошлого года на станции метро "Царицыно". Власти предполагают, что это один из самых эффективных способов борьбы с гражданами, не желающими оплачивать проезд в метро.

Эксперты же уверены, что сократить количество безбилетников поможет более сдержанная тарифная политика.