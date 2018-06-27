На Рождественской улице перекроют дорогу из-за строительства метро

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Движение ограничили на улице Рождественская в связи со строительством Кожуховской линии Московского метрополитена, передает информационный центр транспортного комплекса Москвы.

"Ограничение двух полос движения на Рождественской улице действует по 17 июля круглосуточно на участке от пересечения с Покровской улицей до первого корпуса 27 дома", – говорится в сообщении.

Затем с 18 июля будет ограничено движение по одной полосе на участке Рождественской улицы от первого корпуса 27 дома до пересечения с улицей Покровская.

По информации центра строительные работы продлятся до 20 августа 2018 года.

Фото: Информационный центр транспортного комплекса Москвы

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