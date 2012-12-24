Метрополитен открыл аукцион по установке Wi-Fi на всех линиях подземки

Московский метрополитен ищет поставщика услуг, который обеспечит беспроводной доступ к сети Интернет на всех линиях столичной подземки к 2014 году.

ГУП "Московский метрополитен" объявил соответствующий открытый аукцион в электронной форме на сайте госзакупок. Согласно техзаданию, работы по разворачиванию сети Wi-Fi должны начаться в 2013 году и завершиться в сентябре 2014 года.

После этого интернет появится в поездах и на всех станциях столичной подземки.

"Сеть Wi-Fi должна обеспечивать доступ для нисходящего и входящего потока данных в режиме полного дуплекса со скоростью не менее чем 128 Кбит/сек на одну cетевую сессию в пределах одного вагона", – сообщает в документах, размещенный на сайте департамента транспорта Москвы.

Одновременной войти в интернет смогут не менее 24 человек в вагоне.

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