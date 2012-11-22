В район Северный проведут легкое метро

Специалисты московского Стройкомплекса прорабатывают вариант создания линии легкого метро или скоростного трамвая в район Северный.

Кроме того, по словам заместителя мэра по градостроительной политике и строительству Марата Хуснуллина, планируется обустроить полноценный транспортно-пересадочный узел у станции метро "Селигерская", которая строится на слиянии Дмитровского и Коровинского шоссе.

Отрезок линии, где планируется возведение порядка шести станций, строители намерены ввести в эксплуатацию в 2014 году.

До указанного ТПУ жители поселка Северный смогут добраться на автобусе примерно за 20 минут, поскольку после завершения реконструкции на Дмитровском шоссе заработает выделенная полоса.

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